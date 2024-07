Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sturz nach Zusammenstoß- Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Kirchlengern (ots)

(sls) Am Montagmittag (29.7.) wurden Polizeibeamte zu einem Verkehrsunfall zum Spradower Weg in Kirchlengern gerufen. Bei Eintreffen der Beamten lag ein Motorrad BMW beschädigt auf der Fahrbahn. Der 41-jähriger Fahrer aus Kirchlengern wurde durch hinzugerufene Rettungskräfte ärztlich versorgt. Nach Angaben der Unfallbeteiligten befuhr ein 25-jährgier Holzmindener mit seinem MG den Spradower Weg in Richtung Vahrenkampstraße. In Höhe der Hausnummer 94 wollte er auf das dortige Grundstücksgelände fahren. Hierbei übersah er den entgegen kommenden Motorradfahrer, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Der 41-Jährige wurde dabei zu Boden geschleudert und im Bereich des Oberkörpers verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Bünder Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß zu stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten.

