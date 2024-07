POL-HF: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Rollstuhlfahrerin beim Abbiegen übersehen

Herford (ots) - (sls) In Abwesenheit der Bewohner kam es am Freitag (26.7.) zu einem Einbruch in ein Haus an Mindener Straße. Am frühen Morgen gegen 07.45 Uhr verließen die Bewohner das verschlossene Haus. Gegen 22.30 Uhr wurden sie durch ein Mobiltelefon darüber informiert, dass sich jemand vor der Haustür befindet und an der Haustür geklingelt. Aufgrund der ...

