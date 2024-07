Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Flucht vor der Polizei endet im Graben- Jugendlicher unbefugt unterwegs

Bünde (ots)

(sls) Am Sonntagabend (28.7.) fiel Polizeibeamten auf der Holser Straße ein grauer BMW auf, der augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle sollte der BMW angehalten und kontrolliert werden. Trotz mehrfacher Anhaltezeichen, setzte der Fahrer in Richtung Schulzentrum Nord, über Turnerstraße wieder in Richtung Holser Straße fort. Der Fahrer beschleunigte den BMW immer wieder, so dass ein Anhalten durch die Polizeibeamten nicht möglich war. In Höhe der Einmündung Schnellweg verlor der Fahrer dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in der dortigen Rechtskurve über den Gegenverkehr in den linken Straßengraben. Der BMW landete auf dem Dach. Die Fahrzeugtüren wurden von den Polizeibeamten geöffnet und drei Jugendliche konnten mit leichten Verletzungen aus dem Fahrzeug steigen. Die Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass der BMW durch einen 16-Jährigen aus Bünde geführt wurde, der nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Das Fahrzeug wurde durch ihn unbefugt in Gebrauch genommen, um eine Fahrt mit seinen Freunden zu machen. Im Fahrzeug befanden zwei weitere Jugendliche aus Bünde im Alter von 16 und 17 Jahren. Die verletzten Jugendlichen wurden durch hinzugerufene Rettungskräfte noch vor Ort ärztlich versorgt und ins Bünder Krankenhaus gebracht. Die Erziehungsberechtigten wurden über den Vorfall informiert. Der total beschädigte BMW (ca. 22.000 Euro) musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

