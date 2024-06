POL-OS: Bad Laer: Unbekannter bricht in PKW ein - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Am Mittwoch kam es auf einem Parkplatz in Lengerich zwischen 14:30 Uhr und 16 Uhr zu einer Unfallflucht. Der Unbekannte touchierte in der Straße Am Markt den PKW Ford am hinteren rechten Kotflügel und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Wer Angaben zu dem Unfallflüchtigen machen kann, meldet sich bitte unter der folgenden Telefonnummer: 05439/9690 Rückfragen bitte an: ...

