POL-OE: Zeugen fällt ein alkoholisierter Autofahrer auf

Lennestadt (ots) - Ein 51-jähriger Pedelecfahrer wurde am Samstag (18.05.2024) gegen 23:00 Uhr nach einem Sturz in Grevenbrück schwer verletzt. Er hatte im "Remmelweg" die Kontrolle über sein Zweirad verloren und war zu Fall gekommen. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hier wurde dem 51-Jährigen zudem eine Blutprobe entnommen, da ein durchgeführter ...

