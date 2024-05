Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Grevenbrück

Lennestadt (ots)

Ein Einbruch in der Straße "Hohler Weg" wurde der Polizei am Montagabend gemeldet. Unbekannte Täter hatten die Abwesenheit der Bewohner genutzt, um zwischen Samstag (18.05.2024) und Montag (20.05.2024) in ein Wohnhaus einzubrechen. Über ein Fenster hatten sie sich gewaltsam Zugang zum Gebäude verschafft und dort offensichtlich sämtliche Räume nach Beute durchsucht. Angaben über entwendete Gegenstände liegen derzeit noch nicht vor. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

