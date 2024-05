Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei schwerverletzte Personen nach Verkehrsunfall

Drolshagen (ots)

Am frühen Montag (20.05.2024) kam es um 01:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B55 in Höhe der Ortslage Wegeringhausen. Eine 24-jährige Autofahrerin hatte zunächst die L708 aus Richtung Germinghausen befahren. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr sie über den Einmündungsbereich auf die B55 hinaus und steuerte ihr Fahrzeug in den gegenüberliegenden Böschungsbereich. Durch den Unfall verletzten sich die 24-Jährige sowie ihre 51-jährige Beifahrerin schwer. Sie wurden zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Es war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

