Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallbeteiligte mutmaßlich unter Alkoholeinfluss

Wenden (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht zu Samstag (18.05.2024) gegen 01:30 Uhr in Rothemühle. Eine 32-jährige Autofahrerin war mit ihrem Fahrzeug von der "Heider Straße" in die "Kölner Straße" eingebogen. Beim Einbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 18-Jährigen, die zeitgleich die "Kölner Straße" in Richtung Wildbergerhütte befuhr. Als sich die 32-Jährige anschließend von der Unfallstelle entfernte, folgte ihr die Unfallgegnerin und alarmierte die Polizei. Wenig später konnten die Polizeibeamten der Wache Olpe die 32-Jährige mit ihrem Auto an ihrer Wohnanschrift antreffen. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung der Frau. Daraufhin wurde sie zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden im unteren bis mittleren vierstelligen Eurobereich.

