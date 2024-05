Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Finnentrop (ots)

Bereits am Mittwoch (15.05.2024) war eine Autofahrerin in Finnentrop wegen ihrer Fahrweise aufgefallen (wir berichteten). Ein annähernd gleicher Fall ereignete sich tags darauf erneut in Finnentrop. Auch hier meldeten Zeugen der Polizei einen Fahrzeugführer, der durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Die Beamten der Polizeiwache Attendorn konnten das Auto gegen 13:55 Uhr - ebenfalls wie am Vortag - auf der Bamenohler Straße antreffen. Bei dem 60-jährigen Autofahrer ergaben sich für die Polizisten Hinweise, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Daraufhin wurde der Mann zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine entsprechende Blutprobe entnommen und eine Anzeige aufgenommen wurde.

