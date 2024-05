POL-OE: Autofahrerin mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Drolshagen (ots) - Eine Anzeige wegen Jagdwilderei wurde am Mittwoch (15.05.2024) bei der Polizei in Olpe erstattet. Nachdem im Bereich Papensiefen bereits am 12. April ein erschossener Rehbock gefunden wurde, stellten die Jagdpächter zudem im Bereich Drolshagen-Husten-Gelslingen einen unerklärlichen Rückgang des Wildbestandes und eine zunehmende Scheu des Wildes in den letzten Monaten fest. Derzeit wird von den ...

mehr