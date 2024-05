Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ominöser Rückgang des Rehbestandes

Drolshagen (ots)

Eine Anzeige wegen Jagdwilderei wurde am Mittwoch (15.05.2024) bei der Polizei in Olpe erstattet. Nachdem im Bereich Papensiefen bereits am 12. April ein erschossener Rehbock gefunden wurde, stellten die Jagdpächter zudem im Bereich Drolshagen-Husten-Gelslingen einen unerklärlichen Rückgang des Wildbestandes und eine zunehmende Scheu des Wildes in den letzten Monaten fest. Derzeit wird von den Revierinhabern davon ausgegangen, dass kontinuierliche Jagdwilderei zu diesem Umstand geführt hat. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Tel.-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

