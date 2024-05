Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem Kleinkraftrad - Fahrerin schwer verletzt

PR Malchin (ots)

Am 06.05.2024 gegen 18:30 Uhr wurde ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Landstraße 20 zwischen Malchin und Basedow-Höhe gemeldet. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befuhr eine 17 Jährige mit ihrem Kleinkraftrad die L 20 zwischen Malchin und Basedow-Höhe und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Danach kollidierte das Krad mit einer Schutzplanke und prallte von der Schutzplanke ab und überschlug sich anschließend. Auf der Fahrbahn kam die Jugendliche zum Liegen. Laut Angaben eines Zeugen, welcher, ebenfalls auf einem Kraftrad, hinter der Verunfallten fuhr, verlor die 17 Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug, da sie auf dem, beidseitig auf der Fahrbahn liegenden Rollsplit ins Rutschen gekommen sei. Sie habe es nicht geschafft, das Fahrzeug kontrolliert zum Stillstand zu bringen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Rettungswagen angefordert, um die medizinische Versorgung der Fahrzeugführerin zu gewährleisten. Die Besatzung des Rettungswagens stellte Verletzungen im Bereich des Oberkörpers sowie der Arme fest, machte jedoch darauf aufmerksam, dass die Fahrzeugführerin bei Bewusstsein und zeitlich und örtlich orientiert sei. Die schwer verletzte Fahrzeugführerin wurde für weitere Untersuchungen in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Das Kraftrad war in Folge des Unfallgeschehens nicht mehr fahrbereit. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200EUR. Die Leitplanke wurde nicht beschädigt. Um eine sichere Arbeitsumgebung für die Einsatzkräfte zu schaffen, wurde die Fahrbahn vorrübergehend in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt und nach Beendigung der Maßnahmen am Unfallort wieder für den Verkehr freigegeben. Die Verletzte ist deutsche Staatsbürgerin und wohnhaft im Landkreis MSE.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell