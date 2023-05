POL-HWI: Polizei sucht Zeugen nach einem Raub in Wismarer Innenstadt

Wismar (ots) - Nachdem es in der zurückliegenden Nacht in drei Fällen in Wismar brannte, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Erste Berichterstattung zu zwei Bränden erfolgte bereits über das Polizeipräsidiums Rostock (Zwei Brände von Reststoffcontainern verursachen hohen Sachschaden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5504396) In einem dritten ...

mehr