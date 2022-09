POL-OG: Baden-Baden, BAB 5 - Fahrzeug überschlagen

Rastatt (ots) - Zu einem Unfall mit einer schwer verletzten 53-Jährigen Mercedes-Fahrerin kam es am Mittwochnachmittag im Bereich der Einmündung der Mercedesstraße in die Ottersdorfer Straße. Die Frau wollte nach links in die Ottersdorfer Straße abbiegen und kollidierte hierbei mit einem in Richtung Rastatt fahrenden Lastwagen. Die Frau wurde verletzt und musste zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der 66-jährige Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. ...

mehr