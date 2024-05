POL-NB: Waldbrand im Bereich Hintersee, LK VG

Sellin- Rügen (ots) - Am 05.05.2024 geriet gegen 05:00 Uhr eine Pension in Sellin, Ortsteil Neuensien auf der Insel Rügen in Brand. Nach ersten Erkenntnissen schlug bei einem Gewitter ein Blitz in das Reetdach der Pension ein. Die Eigentümer und die Hotelgäste konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die 28 Personen werden gegenwärtig in einer Selliner Schule untergebracht. Zur Brandbekämpfung sind die Feuerwehren ...

