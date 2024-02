Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Täter besprühten Schulwand; Schnelle Festnahme nach Handtaschenraub

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Täter besprühten Schulwand - Hanau

(jm) Unbekannte haben am Wochenende die Fassade einer Schule in der Bertha-von-Suttner-Straße mit Farbe besprüht. Zwischen Freitag, 12 Uhr und Montag, 7.50 Uhr, beschmierten die Täter die Außenwand des Schulgebäudes mit einem Schriftzug. Die Ermittlungen laufen unter anderem wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Graffiti. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-120.

2. Schnelle Festnahme nach Handtaschenraub - Wächtersbach

(jm) Nach einem Handtaschenraub nahmen Polizeibeamte am Dienstag einen 24 Jahre alten Tatverdächtigen aus Wächtersbach vorläufig fest. Gegen 9.50 Uhr war eine Seniorin im Bereich der Unterführung am Bahnhof unterwegs. Der Verdächtige soll sich der betagten Dame von hinten genähert und ihr unvermittelt die Handtasche entrissen haben. Die 86-Jährige stürzte dabei zu Boden und blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Der mutmaßliche Täter flüchtete mit seiner Beute über die Kinzigstraße in Richtung Neudorf. Herbeigeeilte Streifen nahmen den Wächtersbacher im Rahmen der Fahndung aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung vorläufig fest. Er musste unter anderem für eine erkennungsdienstliche Behandlung mit zur Dienststelle. Teile des Raubgutes konnten im Nachhinein aufgefunden werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 24-Jährige wieder entlassen.

Offenbach, 28.02.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell