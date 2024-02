Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Siebzehn Handyverstöße bei 58 kontrollierten Fahrzeugen; Wer sägte den Baum ab?

1. Siebzehn Handyverstöße bei 58 kontrollierten Fahrzeugen - Hanau

(fg) An drei Örtlichkeiten führten Beamte der Polizeistation Hanau I sowie Beamte des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz am Montag in Hanau stationäre Verkehrskontrollen durch und ahndeten bei 58 kontrollierten Fahrzeugen siebzehn Handyverstöße. Zwischen 9.15 und 16 Uhr standen die Polizisten in der Dettinger Straße, der Landstraße sowie der Straße "Alter Rückinger Weg". Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein besonderes Augenmerk auf die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeuglenker gelegt. Am Morgen pustete ein Verkehrsteilnehmer bei einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von 1,90 Promille; bei der weiteren Überprüfung der Person stellten die Ordnungshüter fest, dass dem Mann bereits im Vorjahr wegen einem ähnlich gelagerten Delikt die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Daher wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf den Mann kommen nun Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss zu. Des Weiteren konnten zwei Fahrzeugführer kontrolliert werden, welche den vorherigen Konsum von THC sowie Kokain einräumten. Auch auf diese Verkehrsteilnehmer kommen nun entsprechende Strafverfahren zu.

2. Wer sägte den Baum ab? - Gründau

(cb) Erst im Januar war ein Persischer Eisenbaum durch eine religiöse Gemeinde aus dem Main-Kinzig-Kreis gestiftet und auf der Grünfläche vor dem Rathaus in Lieblos ("Am Bürgerzentrum 1") eingepflanzt worden. Durch bis lang unbekannte Täter wurde der Baum, in der Zeit zwischen Samstag und Sonntag, kurz über dem Boden abgetrennt. Die Ermittler des Fachkommissariats können derzeit einen religiösen oder politischen Hintergrund der Tat nicht ausschließen. Die Kriminalpolizei in Offenbach nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen

