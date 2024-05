Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Pension nach Blitzeinschlag

Sellin- Rügen (ots)

Am 05.05.2024 geriet gegen 05:00 Uhr eine Pension in Sellin, Ortsteil Neuensien auf der Insel Rügen in Brand. Nach ersten Erkenntnissen schlug bei einem Gewitter ein Blitz in das Reetdach der Pension ein. Die Eigentümer und die Hotelgäste konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die 28 Personen werden gegenwärtig in einer Selliner Schule untergebracht. Zur Brandbekämpfung sind die Feuerwehren aus dem Amtsbereich Mönchgut-Granitz, aus Bergen und aus Zirkow mit ca. 170 Einsatzkräften im Einsatz. Zusätzlich kamen vorsorglich zwei Notärzte und drei Rettungswagen zum Einsatz. Die Löscharbeiten dauern noch an. Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Stralsund wird ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen. Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Im Auftrag Olaf Haase Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg

