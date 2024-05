Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe Wohnhausbrand in Ottfingen

Wenden (ots)

Am frühen Freitagmorgen (17.05.2024) kam es gegen 4:40Uhr zur Entstehung eines Wohnhausbrandes in Ottfingen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte das Dachgeschoss einer Doppelhaushälfte bereits in voller Ausdehnung und war auch schon auf das Dachgeschoss der anderen Haushälfte übergegriffen. Die in beiden Häusern befindlichen fünf Personen konnten das Gebäude zwischenzeitlich verlassen. Ein junger Mann (24), der sich in der Dachgeschosswohnung aufgehalten hatte, wurde schwerverletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein 23-Jähriger, der sich ebenfalls in dieser Wohnung befand, wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Ein Brandermittler der Kreispolizeibehörde Olpe nahm vor Ort die Ermittlungen auf. Auch ein Brandursachensachverständiger wird zu den Ermittlungen hinzugezogen. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor. Das Doppelhaus ist jedoch vorerst unbewohnbar.

