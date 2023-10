Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Jugendlicher bedroht Reisenden mit Schlagstock!

Bild-Infos

Download

Ludwigsau-Friedlos (ots)

Für einen Einsatz der Bundespolizei in der Cantus 24245, auf der Fahrt von Bebra in Richtung Ludwigsau-Friedlos, sorgte Samstagabend (7.10. / 21:05 Uhr) ein 16-jähriger Jugendlicher. Ein 29-jähriger Bahnreisender soll den 16-Jährigen sowie seinen 17-jährigen Begleiter während der Zugfahrt aufgefordert haben, das Rauchen zu unterlassen. Daraufhin soll der 16-Jährige den 29-Jährigen mit einem Schlagstock bedroht haben. Der 29-jährige Geschädigte wählte deshalb umgehend den Notruf. Bei Halt am Haltepunkt Ludwigsau-Friedlos sollen die beiden Jugendlichen aus dem Zug in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Jedoch vergaß der 16-Jährige sein Smartphone auf seinem Sitzplatz. Eine Streife des Bundespolizeireviers Fulda konnte den 16-Jährigen telefonisch kontaktieren. Kurze Zeit später wurden die beiden Jugendlichen im Revier Fulda vorstellig. Den Tatvorwurf stritten beide Jugendlichen vehement ab.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren u.a. wegen Bedrohung eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer sachdienliche Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell