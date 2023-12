Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Bad Harzburg vom 24.12.2023 - 25.12.2023; Stand 15:20 Uhr

Sachbeschädigung PKW

In der Nacht vom 23.12.2023 zum 24.12.2023 kommt es im Bereich der Anschrift, Am Breitenberg in 38667 Bad Harzburg, zur Sachbeschädigung an einem PKW, Marke Opel (rot). Hier werden an dem unter dem Carport abgestellten PKW alle vier Reifen zerstochen, ebenso werden zwei weitere unter dem Carport befindliche Reifen beschädigt. Die Tatzeit beläuft sich von 21:00 Uhr - 12:30 Uhr der vorgenannten Tage.

Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 400 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Am 23.12.2023, gegen 17:40 Uhr, kommt es im Bereich der Viehweide in Harlingerode zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigt, vermutl. beim Abbiegen auf die Landstraße, das Verkehrszeichen der dortigen Verkehrsinsel.

Es liegen bislang keine weiteren Hinweise vor.

Zeugen, welche Angaben zu den Sachverhalten oder Hinweise auf die Verantwortlichen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

