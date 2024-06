POL-HB: Nr.: 0372 --Polizei fasst Straßenräuber

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Strom, Ludwig-Erhard-Straße Zeit: 20.06.2024, 18:15 Uhr Bei einem Verkehrsunfall wurde ein 23 Jahre alter Mann am Donnerstagabend in Strom schwer verletzt. Er war mit seinem E-Scooter mit einem BMW zusammengeprallt. Gegen 18:15 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem BMW in der Ludwig-Erhard-Straße in Richtung Merkurstraße unterwegs. Etwa auf Höhe eines Logistikunternehmens versuchte der ...

