POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld als Diebesgut

Hamm-Uentrop (ots) - Unbekannte Tatverdächtige brachen am Sonntag, 31. Dezember, zwischen 18 Uhr und 23 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Dietrichstraße ein. Nachdem sie eine Terrassentür einschlugen und sich so gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus verschafften, durchsuchten sie dies nach möglichem Diebesgut. Nach ihrer Tat flüchteten oder oder sie in unbekannte Richtung. Zum aktuellen Zeitpunkt können noch ...

