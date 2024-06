Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Wohnhausbrand in Greußen

Greußen (ots)

Am Freitagabend, den 7. Juni, kam es Am Zwinger zu einem Wohnhausbrand. Im Nachgang an die Löscharbeiten wurde nach der Konsultation der Kriminalpolizei Nordhausen mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Mühlhausen ein Brandsachverständiger in die Ermittlungen einbezogen. Hierzu wurden am Dienstag die Brandortuntersuchungen durchgeführt. Derzeit werden die Feststellungen und möglichen Beweismittel ausgewertet und bewertet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 120000 Euro. Indes ist der Ereignisort nach der Beweisaufnahme wieder freigegeben. Die Ermittlungen dauern weiter an.

