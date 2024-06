Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwere Verletzungen nach Schlägerei

Nordhausen (ots)

Am Dienstag gerieten zwei Männer in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße der Einheit aneinander. Die Streitigkeit gipfelte in eine Schlägerei, wobei ein 38-Jährige schwere Kopfverletzungen davontrug. Er musste zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht werden. Der Täter wurde durch Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen aufgegriffen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

