Burgrieden

In Burgrieden stießen am Montag auf einer Kreuzung zwei Autos zusammen.

Wie die Polizei berichtet, war kurz nach 11.45 Uhr eine 51-Jährige mit ihrem VW in der Burgrieder Straße in Richtung Orsenhauser Straße unterwegs. An der Kreuzung wollte die VW-Fahrerin nach links abbiegen. In der Orsenhauser Straße fuhr eine 20-Jährige mit ihrem Ford. Als Vorfahrtsberechtigte fuhr sie in die Kreuzung ein und hatte dabei nach rechts geblinkt. Die 51-Jährige ging davon aus, dass der Ford auch tatsächlich nach rechts abbiegt und fuhr in die Kreuzung ein. Die 20-Jährige entschied sich kurzerhand entschlossen um und fuhr geradeaus weiter. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den fahrbereiten Autos auf ca. 11.000 Euro. Auf beide Fahrende kommen nun Anzeigen zu.

