Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: ERGÄNZUNGSMELDUNG: Unbekannte geben sich als Mitarbeiter des Jugendamtes aus

Großfurra (ots)

Die Polizei berichtete bereits am Dienstag über einen Vorfall, der sich in Großfurra im Kyffhäuserkreis ereignete. Unbekannte hatten sich als Mitarbeiter des Jugendamtes ausgegeben und versucht, sich Zutritt in eine Wohnung zu verschaffen. Nach bisherigen Ermittlungen war die Zielrichtung der unbekannten Personen, die Wohnung nach Wertgegenständen auszukundschaften.

Link zum Bericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5799155

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass in diesem Zusammenhang gegenwärtig ausschließlich der bereits geschilderte Vorfall in Großfurra polizeilich bekannt ist. Anderweitige Informationen, denen zufolge die vermeintlichen Mitarbeiter in Kindergärten unterwegs gewesen sein sollen, konnten nicht verifiziert werden.

Zu dem Vorfall in Großfurra ermittelt nun die Nordhäuser Kriminalpolizei.

