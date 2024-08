Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, teilweise unter Einfluss mit berauschenden Mitteln sowie mit Verletzten; Balkonbrand; Segelflugzeug beschädigt; Widerstand; Flucht vor Verkehrskontrolle

Reutlingen (ots)

Unfall aufgrund körperlichem Mangel mit leicht verletzter Person

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro und einer leicht verletzten Person ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag entstanden. Eine 84-Jährige fuhr gegen 17.25 Uhr mit ihrem Pkw Peugeot die Stämmesäckerstraße in Richtung Berggasse entlang. Auf Höhe der Hausnummer 56 kam sie ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund körperlicher Mängel zunächst gegen den rechten Bordstein wo sie im Anschluss zur Fahrbahnmitte hin abgewiesen wurde. Hier kollidierte sie mit insgesamt drei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Nach den Kollisionen lenkte die 84-Jährige ihren Pkw nach rechts und kam auf Höhe der Hausnummer zum Stehen. Der Pkw Peugeot wurde hierbei so stark beschädigt, dass dieser abgeschleppt werden musste. Die 84-Jährige kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik.

St. Johann (RT): Segelflugzeug bei Sicherheitslandung beschädigt

Am Freitagnachmittag gegen 17.00 Uhr, leitete eine 20-jährige Pilotin im Rahmen einer Flugveranstaltung mit ihrem Segelflugzeug bei St. Johann zwischen der Gemarkung Steighau und Kohlwald auf einem Feld eine Sicherheitslandung aufgrund abreißender Thermik ein. Während der Landephase wurden Teile des Rumpfes beschädigt. Die 20-jährige Pilotin blieb zum Glück unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich am Fluggerät auf circa 10.000 Euro. Nach dem bisherigen Kenntnisstand entstand auf dem Feld kein Flurschaden.

Dettingen/Erms (RT): Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, gegen 01.15 Uhr, ist es auf der Gemarkung Dettingen zu einer Trunkenheitsfahrt gekommen. Ein 36-jähriger Mann aus Reutlingen fuhr mit einem Audi die B28 von Bad Urach in Richtung Metzingen, als er durch seine unsichere und rasante Fahrweise, mit erheblicher Überschreitung der erlaubten Geschwindigkeit, einer Polizeistreife auffiel. Bei der anschließenden Kontrolle in der Uracher Straße ergab ein Alkoholtest einen Wert von über einem Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein konnte nicht einbehalten werden, da der 36-Jährige nach eigenen Angaben nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Münsingen (RT): Vor Verkehrskontrolle geflüchtet

Am Samstag, gegen 0.40 Uhr, ist es in Münsingen zu einer Trunkenheitsfahrt gekommen. Im Rahmen einer Verkehrsüberwachung in der Karlstraße versuchte sich ein 38-jähriger Mann mit seinem Skoda einer Verkehrskontrolle zu entziehen und flüchtete kurzzeitig mit seinem Pkw. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Verkehrsteilnehmer jedoch unmittelbar danach im Veilchenweg anhalten und kontrollieren. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert ist. Ein durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,5 Promille, weshalb beim 38-Jährigen eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

Esslingen (ES): Unfall mit schwer verletzter Person (Zeugenaufruf)

Sachschaden in Höhe von rund 28.000 Euro und zwei verletzten Personen dürfte ersten Schätzungen zufolge bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag auf der Berkheimer Steige entstanden sein. Eine 77-Jähriger befuhr um 13.20 Uhr mit ihrem Pkw VW Golf die L 1192 von Nellingen in Richtung Esslingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam die 77-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw Daimer-Benz, welcher von einem 60-Jährigen gelenkt wurde. Der 60-Jährige befuhr die Berkheimer Steige auf dem linken Fahrstreifen. Im Anschluss an die Kollision wurde der Pkw Daimler-Benz abgewiesen und kollidierte in der Folge mit einem 42-jährigen Lkw-Fahrer. Die 77-Jährige und der 60-Jährige kamen mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. An den beiden Pkws entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, diese mussten abgeschleppt werden. Die Berkheimer Steige war für die Dauer von ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Esslingen hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 0711/3990-0 nach Zeugen. Insbesondere werden Ersthelfer und der Fahrer eines dunkelblauen Lkw, welcher hinter dem Lkw Daimler-Benz fuhr, gesucht.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Betrunkener geht Polizeibeamte an

Am frühen Samstagmorgen ist gegen 0.25 Uhr einer Streifenbesatzung in der Stettener Hauptstraße eine betrunkene Person aufgefallen, die sich nicht mehr auf den Beinen halten konnten, weshalb er zum Polizeirevier gebracht werden sollte. Bereits auf der Fahrt wurde der 20-Jährige zunehmend aggressiver und ihm mussten Handschließen angelegt werden. Hiergegen wehrte er sich vehement. Zur Abklärung seines Gesundheitszustandes sollte er durch einen Rettungsdienst in die Klinik gebracht werden. Auch hiergegen wehrte er sich heftig, weshalb mehrere Beamte den 20-Jährigen bis in die Klinik begleiten und fixieren mussten. Einem Polizeibeamten spuckte der Betrunkene ins Gesicht. Der 20-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte entgegen. Verletzt wurde niemand.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in der Tübinger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 29-Jähriger befuhr mit seinem Klein-Lkw MAN die Tübinger Straße und beschädigte den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeuges sowie im weiteren Verlauf ein Verkehrszeichen, was durch Zeugen beobachtet werden konnte. Auf einem nahegelegenen Tankstellengelände wurde in dem Klein-Lkw ein Fahrerwechsel vollzogen und das Fahrzeug nun von einem 31-Jährigen gelenkt. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug angetroffen und beide Personen kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass beide Fahrzeugführer unter Alkoholbeeinflussung standen und der 29-Jährige zudem keine Fahrerlaubnis besaß. Beide mussten sich zunächst einer Blutentnahme unterziehen und eine Sicherheitsleistung bezahlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 600 Euro.

Neuffen (ES): Von der Unfallstelle geflüchtet

Am frühen Samstagmorgen ist es kurz nach 1 Uhr in der Burgstraße zu einem Unfall gekommen, dessen Verursacher zunächst flüchtete. Anwohner wurden durch Unfallgeräusche aus dem Schlaf geschreckt und stellten fest, dass ein Audi gegen mehrere Gartenzäune fuhr und diese beschädigte. Der, zunächst unbekannte Fahrer des Audi stieg daraufhin aus und entfernte seine liegengebliebenen Fahrzeugteile. Da der Unfallverursacher jedoch sein Kennzeichen an der Unfallstelle verloren hatte, war es für die Polizeibeamten ein einfaches Spiel und konnten an der betreffenden Anschrift den 35-jährigen Fahrer antreffen. Da er offensichtlich unter Alkoholbeeinflussung stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Zur Höhe des entstandenen Schadens können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Tübingen (TÜ): Balkonbrand verursacht hohen Sachschaden

Sachschaden in Höhe von circa 150.000 Euro ist das Ergebnis eines Brandes, welcher am Freitagmittag im Tübinger Südosten entstanden ist. Gegen 13.30 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem Brand in ein Mehrfamilienhaus in der Kusterdinger Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei konnte ein Balkon in Vollbrand festgestellt werden. Die Feuerwehr, welche mit elf Fahrzeugen und 51 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte den Brand löschen und ein größeres Schadensausmaß verhindern. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen könnte eine Zigarette der Auslöser für den Brand gewesen sein. Der 31-jährige Wohnungsmieter versuchte noch den Brand zu löschen. Nachdem dies nicht gelang, setzte dieser den Notruf ab und verständigte die weiteren Mitbewohner des Mehrfamilienhauses. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schömberg (ZAK): Pkw von der Straße abgekommen - Insassen leicht verletzt

Am Freitagnachmittag, gegen 17 Uhr, kam es auf der K7170 zwischen Ratshausen und Schömberg zu einem Verkehrsunfall. Der 75-jährige Fahrzeuglenker war von Ratshaussen in Richtung Schömberg unterwegs. Aufgrund Unachtsamkeit kam der Mann mit seinem VW Caddy, alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß hierbei gegen zwei Leitpfosten und prallte gegen ein Betronrohr im Straßengraben. Der Pkw kam dort quer zum Stehen. Der Fahrer sowie die weiteren vier Insassen, im Alter zwischen 10 und 73 Jahren, erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. Alle Personen wurden durch Rettungskräfte zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden und war nicht mehr fahrbereit. Der Pkw wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der weitere entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr über einen Feldweg umgeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell