POL-HS: Kraftstoffdiebstahl

Übach-Palenberg-Übach (ots) - Unbekannte Personen öffneten in der Straße In d´r Gang einen Pkw, nahmen hieraus einen elektrischen Garagenöffner an sich und gelangten mit diesem in eine Garage, aus der sie ein Rennrad stahlen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 15. Februar (Donnerstag), 21 Uhr, und dem 16. Februar (Freitag), 07.20 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 ...

mehr