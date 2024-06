Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unkontrollierte Aggressionen - Erst Schlägerei, dann Angriff auf Bundespolizisten

Köln (ots)

In der Nacht auf Sonntag schlug ein 24-jähriger Afghane im Kölner Hauptbahnhof zunächst auf einen Kroaten ein und griff im weiteren Verlauf der Nacht einen Polizisten des Bundespolizeireviers Köln an.

Gegen 23:20 Uhr wurden die Beamten das erste Mal auf den 24-Jährigen aufmerksam, als er im Hauptbahnhof Köln in eine Körperverletzung mit einem 27-jährigen Kroaten verwickelt war. Bundespolizisten trennten die Beteiligten, woraufhin die Aggressionen des Afghanen auf die Beamten umschwenkte. Er versuchte sich vehement gegen die polizeiliche Maßnahme zu wehren, sodass ihn die Uniformierten zu Boden brachten und Stahlhandfesseln anlegten. Am Boden liegend trat er dann nach einem Beamten, den er jedoch verfehlte. Im Zuge dessen legten diese dem Aggressiven vorübergehend Fußfesseln an und führten ihn der Dienststelle zu, wo er sich beruhigte. Die Polizisten stellten die Identität des Mannes fest, eröffneten Strafverfahren wegen Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und entließen ihn mit einem Platzverweis für den Kölner Hauptbahnhof von der Wache.

Nach nicht einmal drei Stunden traf ihn dann eine Streife entgegen des ausgesprochenen Platzverweises erneut im Bahnhof an. Zu dessen Durchsetzung führten die Bundespolizisten ihn erneut der Dienststelle zu. Dort schlug der 24-Jährige unvermittelt mit der Faust in das Gesicht eines Beamten. Dieser erlitt eine Schwellung im Nasenbereich, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Die Einsatzkräfte nahmen den Angreifer in Gewahrsam und übergaben ihn dem Gewahrsamsdienst des PP Köln. Zu den bereits eröffneten Strafverfahren kam nun noch eines wegen Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte hinzu.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell