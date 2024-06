Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 42-Jähriger greift Spendensammler an - Bundespolizei leitete Strafverfahren ein

Bochum - München (ots)

Am Freitagnachmittag (31.Mai) soll ein Mann einen Mitarbeiter im Bochumer Hauptbahnhof attackiert haben. Der Geschädigte wies Würgemale am Hals auf.

Gegen 15:15 Uhr informierten Passanten die Bundespolizei am Hauptbahnhof Bochum über eine Körperverletzung. Demnach soll ein 42-Jähriger einen Mitarbeiter, welcher im Namen einer Firma einen Stand betrieb und um Spendengelder bat, gestoßen, geschlagen und gewürgt haben. Der Deutsche gab an, dass er das Treiben beobachtet habe und eine Masche erkannt haben will. Als der 29-Jährige dann eine Bürgerin ansprach, habe sich der 42-Jährige dazwischen gedrängt. Nach einer verbalen Streitigkeit soll er dann den polnischen Staatsangehörigen (29) am Hals gewürgt und anschließend in Richtung seines Kopfes geschlagen haben. Der Beschuldigte wies Abschürfungen an den Fingerknöcheln seiner linken Hand auf. Dies dokumentierten die Beamten und hielten es fotografisch fest. Zudem werteten die Einsatzkräfte die Videoaufnahmen der Überwachungskamera auf, welche die Tathandlung in der Haupthalle des Hauptbahnhofs aufzeichnete. Dabei soll die Kette, sowie das Tablet des Mitarbeiters beschädigt worden sein. Des Weiteren wies der Münchener (29) Würgemale an seinem Hals auf.

Die Polizisten brachen den Bochumer zur Bundespolizeiwache. Nachdem die Personalien des Betroffenen feststanden, erfolgte eine Durchsuchung. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung Sachbeschädigung ein.

