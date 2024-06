Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 49-Jährigen auf der Bundesautobahn 40

Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots)

Am Sonntagabend, 2. Juni 2024 um 20:30 Uhr, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei auf der Autobahn 40 an der Anschlussstelle Wankum einen 49-jährigen Spanier als Fahrer eines in Spanien zugelassenen Peugeot 208. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Koblenz mit einem Haftbefehl zur Unterbringung in eine Entziehungsanstalt aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine 665-tägige Haftstrafe im Maßregelvollzug verbüßen. Der Spanier wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachte die Bundespolizei den Spanier zum Haftantritt in die Justizvollzugsanstalt in Willich.

