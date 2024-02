Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Schubleichter reißt bei Ausfahrt aus der Schleuse Lehmen ab

Lehmen (ots)

Durch die Schleuse Lehmen wird am heutigen Tag (23.02.2024) gegen 12:29 Uhr eine Havarie im dortigen Oberwasser, gemeldet. Bei der Ausfahrt eines Schubverbandes kam es bei dem steuerbordseitigen Koppeldraht zu einem Drahtbruch, wodurch der Schubleichter im Schleusen Vorhafen seitlich verfiel. Der Leichter knickte in Richtung Flussmitte ab und blockierte anschließend zwischen einem vor Ort befindlichen Leitwerk sowie der gegenüber liegenden Reiherschussinsel. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Im Anschluss wurde durch das Wasserstraßen und Schifffahrtsamt Mosel - Saar - Lahn eine Schifffahrtssperre für den betroffenen Bereich angeordnet. Eine zunächst angedachte Bergung misslang aufgrund der starken Strömung sowie der schweren Beladung des Schiffes. Am morgigen Tag, ab ca. 07:00 Uhr werden die Bergungsmaßnahmen fortgesetzt. Bis zum Abschluss der Bergungsmaßnahmen, wird die Schifffahrtssperre auf der Mosel aufrechterhalten. Bei der Havarie kam lediglich ein Dalben des Leitwerkes zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell