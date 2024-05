Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Alkoholisierter Randalierer belästigt Passanten am Koblenzer Bahnhof - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 01. Mai 2024 wurde der Polizei Koblenz gegen 13 Uhr ein alkoholisierter Mann gemeldet, der im Bereich des Busbahnhofs Koblenz am Bahnhof mehrere Passanten belästigt haben soll. Wie sich im Rahmen der ersten Befragungen vor Ort herausstellte, hatte der Mann darüber hinaus versucht, mehreren Personen ihr mitgeführtes Gut zu entwenden, was ihm jedoch nicht gelang.

Die Polizei Koblenz sucht nun Zeugen des Vorfalls, die sich unter der Nummer 0261-92156-300 melden können.

