POL-PPKO: Unfall mit Verletzten, Verursacher flüchtet von Unfallstelle

Koblenz (ots) - Am Montag, 29.04.24 wurden der Polizei Koblenz vier durch blaue Farbe beschädigte Pkw auf dem Parkplatz im Heiligenweg gegenüber der BBS gemeldet. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass sich die Tat am 29.04. in der Zeit zwischen 00.30 und 18.20 Uhr ereignet haben dürfte. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der ...

