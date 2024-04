POL-PPKO: Einbruchsserie in Sinzig 2021: Bitte um Mitfahndung

Koblenz (ots) - Am Donnerstag, 18.04.2024, gegen 09:45 Uhr kam es in der Rathausstraße in Wissen zu einem Raubüberfall in einer Wohnung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich ein männlicher Einzeltäter Zugang zu der Wohnung der 80-jährigen Geschädigten und bedrohte diese mit einem Messer. Er ...

mehr