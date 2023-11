Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Überfall am Supermarkt/ Rangelei mit Ladendieb/ 21-jährige missbraucht Notruf/ Randale auf der Straße

Lüdenscheid (ots)

Zwei Männer haben am Samstag einen Supermarkt-Mitarbeiter überfallen. Als der Mitarbeiter kurz nach 5 Uhr Unterm Freihof eine Tür an der Lieferrampe aufschließen wollte, sah er sich zwei bewaffneten Männern gegenüber. Sie bedrohten ihn mit einer Schusswaffe und einem länglichen Gegenstand. Der Zutritt scheiterte an der Alarmanlage. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Mozartstraße. Der ältere Täter wurde auf ein Alter zwischen 20 und 24 Jahren geschätzt, der andere ist deutlich jünger. Sie sollen etwa 1,80 Meter groß sein und beide eine schmale Statur haben. Sie waren dunkel gekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Vier Unbekannte haben am Sonntagabend versucht, Ware in einem Kiosk an der Knapper Straße zu stehlen. Kurz vor 19 Uhr kamen die vier Unbekannten in das Geschäft. Sie sprachen Arabisch. Einer der Männer bezahlte Ware, ein anderer steckte eine Dose Tabak ein und ging in Richtung Ausgang, ohne zu bezahlen. Zwei Mitarbeiter hielten ihn fest, während seine Begleiter zunächst raus gingen. Später halfen sie ihm jedoch. Es kam zu einer Rangelei. Die Männer gingen zu Boden. Ein Mitarbeiter bekam Tritte, bei dem anderen ging die Brille zu Bruch. Die Besucher flüchteten in Richtung Sternplatz. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Feuerwehr und Polizei rückten am Samstag gegen 23.15 Uhr zu einem angeblichen Containerbrand an der Weststraße aus. Vor Ort fanden die Polizeibeamten zwar kein Feuer, in der Nähe allerdings eine 21-jährige Frau. Ein Stimmenvergleich auf der Kreisleitstelle erhärtete den Verdacht, dass die angetroffene Frau hinter dem Notruf steckte. Die Polizeibeamten schrieben eine Strafanzeige wegen Missbrauchs von Notrufen und nahmen die Frau zur Verhinderung weiterer Straftaten zunächst in Gewahrsam.

Ein 55-jähriger Mann randalierte am Samstag gegen 21 Uhr auf der Taganrogstraße. Er warf mit Gegenständen um sich. Irgendetwas landete auch an einer Haustür. Ein Anwohner sah, wie der Fremde seinen Blumenkübel demolierte und stellte ihn zur Rede. Als der offenbar über die eigenen Füße stolperte, nutzte er die Gelegenheit und hielt ihn am Boden fest. Gegenüber der Polizei gab der unter Drogeneinfluss stehende 55-jährige Lüdenscheider nur unsinnige Sätze von sich. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. (cris)

