Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Taschendiebstahl mit anschließender Verwertungstat

Koblenz (ots)

Am 25.01.2024 um ca. 11:40 Uhr wurde der Geschädigten im TEDI-Markt Neuwied die Handtasche aus ihrem Rollator entwendet. In dieser befanden sich 570 Euro Bargeld sowie diverse Dokumente der Geschädigten. Kurz darauf, um ca. 12 Uhr, wurden durch die weibliche Täterin mit der EC-Karte der Geschädigten an einem Geldautomaten der Sparda Bank in der Langendorfer Straße 100 Euro abgehoben. Hierbei wurde die Täterin videografiert.

Personenbeschreibung - weiblich - geschätzt 160 - 175cm groß - ca. 25-40 Jahre alt - schwarze Nike-Schuhe, schwarzer Rock, hellblaue Jeans-Jacke, Schal, Brille

Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/vWVak eingesehen werden

