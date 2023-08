POL-PDTR: Alleinunfall auf der L160: Fahrerin überschlägt sich mit PKW

Hermeskeil (ots) - In der Nacht zum 26.08.2023 wurde an einem PKW der Marke VW, Golf IV, Farbe Grün, mit TR-Kennzeichen, der auf der Straße "In der Scheib" geparkt war, die komplette rechte Fzg.-Seite mittels eines spitzen Gegenstandes durch unbekannten Täter zerkratzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06503/91510, oder per Mail unter ...

mehr