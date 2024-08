Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Handy geraubt; Verkehrsunfälle; Brand einer Gartenlaube; Streitigkeiten

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Mobiltelefon geraubt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Raubüberfall, der sich am frühen Dienstagmorgen in der Schloßstraße ereignet haben soll, sucht das Kriminalkommissariat Reutlingen. Ein 23-Jähriger war gegen 0.50 Uhr mit seinem Wagen in die Pfullinger Schloßstraße gefahren, hatte auf dem Parkplatz beim Rettungsdienst geparkt und war dann Richtung Schulgelände gelaufen, um dort spazieren zu gehen. In einer dunklen Gasse zwischen dem Schulgebäude und der Musikschule wurde er von zwei maskierten Unbekannten angesprochen, von denen einer eine Schreckschusswaffe, der andere ein Messer gezogen und ihn zur Herausgabe seiner Geldbörse und seines Mobiltelefons aufgefordert haben soll. Dabei soll sich ein Schuss in Richtung Boden gelöst haben, weshalb der 23-Jährige in Ermangelung einer Geldbörse sein Mobiltelefon übergab. Anschließend sollen die Unbekannten über den Schulhof in Richtung Römerstraße geflüchtet sein. Verletzt wurde niemand. Eine unmittelbar nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Die beiden Kriminellen werden als männlich, etwa 16 bis 20 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur beschrieben. Beide waren dunkel und mit auffällig weiten Hosen bekleidet. Einer soll mit einer Sturmhaube, der andere mit einem Tuch maskiert gewesen sein. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 oder das Polizeirevier Pfullingen, Telefon 07121/9918-0 entgegen. (cw)

Metzingen (RT): Gartenhütte abgebrannt (Zeugenaufruf)

Noch unklar ist der Auslöser für den Brand einer größeren Gartenhütte mit einem angebauten Küchenbereich, der sich am Montagabend im Gewann Kolbenwasen ereignet hat. Mehrere Anrufer hatten über Notruf kurz nach 20.30 Uhr eine weithin sichtbare, starke Rauchentwicklung gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften anrückte, konnte den Brand zwar rasch löschen, jedoch wurde die aus Holz gebaute Hütte nahezu vollständig zerstört. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 5.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen zu der noch unbekannten Brandursache aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter Telefon 07123/924-0 um Hinweise. (gj)

Aichwald-Schanbach (ES): Gegen Verkehrsschild geprallt

Nicht unerhebliche Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag erlitten, als er frontal gegen ein Verkehrszeichen prallte. Der 34-Jährige befuhr gegen 14.50 Uhr mit einem E-Bike den Feldweg In den Horben und kam an einer Verengung in der Nähe des Motocrossgeländes nach rechts vom Weg ab. Anschließend stieß der Radler mit dem Verkehrszeichen zusammen und erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 0,8 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Bei dem Unfall war ein Schaden in Höhe von knapp 500 Euro entstanden. Der 34-Jährige hatte keinen Fahrradhelm getragen. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Montagvormittag an der Kreuzung Jesinger Straße/Zu den Schafhofäckern ereignet. Gegen 11.45 Uhr befuhr eine 50-jährige Seat-Lenkerin die Jesinger Straße stadtauswärts. Als sie verkehrsbedingt an einer Rot zeigenden Ampel halten musste, erkannte dies eine hinter ihr fahrende 20-Jährige mit ihrem Smart Fortwo zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Die Smart-Fahrerin erlitt dabei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Pkw entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. (gj)

Kirchheim / Teck (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag auf der K1265 ereignet hat. Ein 24-Jähriger befuhr kurz vor 18 Uhr mit einem BMW M4 die Kreisstraße von Ohmden herkommend in Richtung Jesingen. Dabei kam er aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve kurz vor dem Ortseingang Jesingen nach links von der Fahrbahn ab. Nach mehreren Metern auf einem angrenzenden Radweg kam der BMW mit ausgelösten Front- und Seitenairbags im Straßengraben zum Stehen. Sowohl der Fahrer als auch sein 22 Jahre alter Beifahrer erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Zwei weitere Mitfahrer im Alter von 21 und 22 Jahren blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der BMW musste abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war gegen 20.15 Uhr geräumt. (rd)

Esslingen (ES): Heftige Auseinandersetzung

Aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen sind die Einsatzkräfte am Montagabend in die Indexstraße ausgerückt. Aus bislang unbekannten Gründen waren kurz nach 22.45 Uhr im Hinterhof einer Gaststätte drei Personen zunächst in einen verbalen Streit geraten. Im weiteren Verlauf schlugen ein 44-jähriger und ein 32-jähriger Beteiligter gemeinsam auf einen 49 Jahre alten Gaststättenbesucher ein und stießen ihn dabei zu Boden. Noch am Boden liegend wurde dieser weiter mit Schlägen traktiert, wobei mutmaßlich auch ein Stuhl als Schlagwerkzeug eingesetzt wurde. Der 49-Jährige erlitt durch die Schläge Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes und musste nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 44-Jährige und der 32-Jährige wurden vorübergehend festgenommen. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt gegen das Duo nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (gj)

