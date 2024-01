POL-SO: Kabeldiebstahl

Lippstadt (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (20.-21.01.24) kam es um 03:15 Uhr in der Kahlenstraße in Lippstadt vor einer dortigen Diskothek zu einer Schlägerei. Dabei wurden mindestens zwei Personen schwer und eine leicht verletzt. Die Streitigkeiten haben bereits in der Diskothek stattgefunden. Daraufhin seien alle betroffenen Personen durch den Sicherheitsdienst der Örtlichkeit verwiesen worden. Draußen ...

