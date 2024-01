Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auseinandersetzung vor Diskothek - mehrere Verletzte

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (20.-21.01.24) kam es um 03:15 Uhr in der Kahlenstraße in Lippstadt vor einer dortigen Diskothek zu einer Schlägerei. Dabei wurden mindestens zwei Personen schwer und eine leicht verletzt.

Die Streitigkeiten haben bereits in der Diskothek stattgefunden. Daraufhin seien alle betroffenen Personen durch den Sicherheitsdienst der Örtlichkeit verwiesen worden. Draußen kam es dann zu der Schlägerei bei der vermutlich mindestens eine Person auf drei weitere eingestochen hat.

Bei den verletzten Personen handelt es sich um einen 23-jährigen und 25-jährigen aus Paderborn sowie einen 32-jährigen aus Lippstadt.

Der 25-jährige wurde so massiv verletzt, dass die eingesetzten Beamten zur Verhinderung des starken Blutverlustes einen Tourniquets anlegen mussten. Trotzdem verlor der Paderborner teilweise das Bewusstsein.

Der 23-jährige wurde augenscheinlich nur leicht verletzt.

Der 32-jährige Lippstädter begab sich bereits vor Eintreffen der Polizei selbständig schwer verletzt ein ein Krankenhaus. Auch er wies schwere Stichverletzungen auf.

Wie es zu der Auseinandersetzung kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zu dem Vorfall in und vor der Diskothek bestehen Videoaufzeichnungen, die derzeit ausgewertet werden.

Wer Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem oder die Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lippstadt unter 02941 91000.

