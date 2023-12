POL-EL: Nordhorn - E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt (Ergänzung Zeugenaufruf)

Papenburg (ots) - Am Mittwoch kam es auf der Meppener Straße in Papenburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 38-jährige Fahrer eines Kleintransporters war gegen 8 Uhr in Richtung Aschendorf unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem Renault zusammen. Der 62-jährige Fahrer des Renault sowie seine 66-jährige Beifahrerin erlagen noch an der ...

