Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des PP Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall/Untergriesheim - Dachstuhlbrand Ein Notrufer meldete dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsdiums Heilbronn ge-gen 18.20 Uhr einen Brand auf seinem Dach in der Akazienstraße. Offenbar hatte der 42-Jährige gerade seinen Außenkamin in Betrieb genommen, als ein Feuer im Dachstuhl ausbrach. Er alarmierte umgehend die restlichen Bewohner des 3 Parteien-Hauses, damit diese sich in Sicherheit bringen konnten. Bereits beim Eintreffen der ersten Feuerwehr- und Polizeikräfte war eine starke Rauchent-wicklung im gesamten Dachstuhlbereich zu sehen, ebenso offene Flammen. Gegen 20.00 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, sie musste jedoch immer wieder Glutnester im Dachbereich bekämpfen. Insgesamt waren 83 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 16 Fahrzeugen im Einsatz. Der Ret-tungsdienst stellte 2 Rettungswagen und eine Notarztbesatzung. Das Polizeipräsidium Heil-bronn ermittelte mit zwei Streifen vor Ort und leitete die ersten polizeilichen Maßnahmen ein. Die Brandursache ist noch unklar, weitere Ermittlungen in dieser Sache folgen. Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 250.000 Euro. Insgesamt müssen 3 Bewohner vorläufig untergebracht werden, da das Haus wohl im Moment nicht bewohnbar ist. Glücklicherweise lief der Einsatz glimpflich ab, lediglich ein Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur näheren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell