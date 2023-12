Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/LD-Zentrum - Falschfahrer

A65/LD-Zentrum (ots)

Am frühen Freitagmorgen (01.12.2023, 02.30 Uhr) meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer zwei LKWs, die als Falschfahrer auf der A65 Höhe der AS LD-Zentrum unterwegs wären. Infolge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 45 Jahre LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug festgestellt werden, der vermutlich infolge von Ortsunkenntnis und der dortigen Baustellenbeschilderung die Autobahn falsch aufgefahren ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern. In dem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem weiteren Sattel-Kfz, welches sich der polizeilichen Maßnahmen entziehen konnte. Hinweise auf den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen. Verkehrsteilnehmer, die durch das Verkehrsverhalten gefährdet wurden, werden ebenfalls gebeten, sich zu melden.

