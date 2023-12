Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Grundstücksmauer in der Münzstraße beschädigt und abgehauen

Annweiler-Bindersbach (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 7h bis Donnerstag,, 14:30h wurde in der Münzstraße in Annweiler-Bindersbach eine Grundstücksmauer an der Hausnummer 46 beschädigt. Der unbekannte Verursacher verließ die Unfallörtlichkeit, ohne die notwendigen Feststellungen zu ermöglichen. Wer Hinweise geben kann, teilt diese bitte der Polizeiwache Annweiler mit.

