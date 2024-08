Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.08.2024 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Nordheim: Zeugen nach missglücktem Überholmanöver gesucht

Nachdem am Montagvormittag der Fahrer eines VW T-ROC zwischen Lauffen und Nordheim einen Traktor trotz Gegenverkehr überholte, sucht die Polizei nach dem Fahrer des Traktors und weiteren Zeugen. Der 67-Jährige war gegen 10.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Landesstraße 1105 von Lauffen in Richtung Nordheim unterwegs. In einer Kurve setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden Traktors mitsamt Anhänger an, ohne dabei auf den entgegenkommenden Kia einer 32-Jährigen zu achten. Die Kia-Fahrerin konnte einem frontalen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver in den Grünstreifen entgehen. Der Fahrer des VWs wich ebenfalls aus, kollidierte dabei aber wohl mit dem Traktor oder dessen Anhänger. Da der Traktorfahrer den Zusammenstoß eventuell nicht bemerkte und nach dem Unfall weiterfuhr, bittet die Polizei den Überholten sich zu melden. Auch unbeteiligte Zeugen des Überholvorgangs werden gebeten mit der Polizei Kontakt aufzunehmen. Hinweise werden vom Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegengenommen.

Untergruppenbach: Ford überschlägt sich im Grünstreifen

Ohne die Beteiligung anderer Fahrzeuge, kam es am Dienstagabend bei Untergruppenbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Ford überschlug. Der 20 Jahre alte Fahrer des Wagens war gegen 20 Uhr auf der Landesstraße 1111 von Vorhof in Richtung Unterheinriet unterwegs, als er am Ausgang einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Grünstreifen geriet. Das Auto begann sich zunächst im Straßengraben zu drehen und fing dann an sich zu überschlagen. Fast 100 Meter weiter blieb der Wagen schließlich auf dem Dach liegen. Der 20-Jährige erlitt bei dem Unfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Am Ford entstanden Schäden in Höhe von rund 4.000 Euro. Er musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.

Wüstenrot: Motorrad mit Beiwagen ausgebrannt

Am Dienstagvormittag brannte bei Wüstenrot ein Motorrad mitsamt Beiwagen aus. Der 66 Jahre alte Fahrer war gegen 10 Uhr auf der Kreisstraße 2101 von Wüstenrot in Richtung Hals unterwegs, als er Flammen aus dem Motor seiner Maschine bemerkte. Er konnte das Motorrad noch abstellen und sich unverletzt von dem brennenden Gefährt entfernen. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Ausbrennen des Gespanns nicht mehr verhindern, löschte die Flammen allerdings rechtzeitig, bevor sie sich weit in den Grünstreifen ausbreiten konnten. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

Gundelsheim: Einbruch in Vereinsheim

Am Montag oder Dienstag brachen Unbekannte in das Vereinsheim des Gundelsheimer Fußballvereins ein. Der oder die Täter verschafften sich irgendwann in der Zeit vor 10 Uhr am Dienstagvormittag über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude in der Danziger Straße. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld im zweistelligen Eurobereich. Der hinterlassene Schaden beläuft sich dagegen auf eine weit höhere Summe. Ersten Schätzungen nach beziffert die Polizei den entstandenen Sachschaden mit rund 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Gundelsheim unter der Telefonnummer 06269 41041 entgegen.

Pfaffenhofen: Motorradfahrerin bei Zusammenstoß verletzt

Mit schweren Verletzungen wurde eine 17-Jährige nach einem Unfall am Dienstagmittag in Pfaffenhofen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 12 Uhr fuhr die 78 Jahre alte Lenkerin eines Mercedes von Güglingen in Richtung Pfaffenhofen. Kurz nach dem Ortseingang bremste die Seniorin ihren Wagen ab und ordnete sich zum Abbiegen ein, da sie nach links in die Goethestraße einfahren wollte. Die dahinter folgende 17-Jährige erkannte den Abbiegevorgang wohl nicht und setzte mit ihrem Motorrad zum Überholen des Mercedes an. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge in dessen Folge die Jugendliche zu Boden stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. An den beiden Fahrzeugen entstanden Schäden, die die Polizei auf insgesamt rund 15.000 Euro schätzt.

