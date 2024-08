Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen/ Bettmaringen: Sachbeschädigung an Opel Corsa - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Mit einem Markierungspfosten aus Holz wurde am Freitag, 16.08.2024 gegen 23.30 Uhr ein Opel Corsa auf einer Wiesenfläche in der Steinastraße beschädigt. Zu diesem Zeitpunkt fand eine Veranstaltung auf dem Gelände statt. Der entstandene Sachschaden am vorderen rechten Radlauf kann noch nicht beziffert werden. Die Tat soll von mehreren Zeugen beobachtet worden sein. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Wutöschingen (07746/92850) in Verbindung zu setzen.

