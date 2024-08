Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach - Rheinfelden -- Zeugen nach Verkehrsunfall mit Sachschaden gesucht !

Freiburg (ots)

Unfallzeit: 16.08.2024 - 12:05 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Freitag am Kreisverkehr Keltenstraße / Untere Dorfstraße / Holbeinstraße ereignete.

Bisher bekannt ist, dass ein 84-Jähriger von der Keltenstraße her in den Kreisverkehr einfuhr. Von der Unteren Dorfstraße her fuhr eine 87-Jährige mit ihrem Pkw in den Kreisverkehr ein. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen.

An den beiden Fahrzeugen enstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6000,00 Euro. Sie blieben fahrbereit.

Der Unfallverlauf ist bisher nicht abschließend geklärt, weshalb die Polizei Zeugen bittet, sich zu melden.

Bei den beteiligten Fahrzeugen handelt es sich um einen weißen Ford Fiesta sowie einen grau-silbernen Mercedes der B-Klasse.

Hinweise bitte rund um die Uhr an das Polizeirevier in Rheinfelden, Tel. 07623 74040.

PP FR, FLZ / Michael Pannier

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell