Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Tennenbronn/ Lkr. Rottweil) Mazda-Fahrer verursacht Unfall auf der Affentälestraße und flüchtet (06.08.2024)

Schramberg-Tennenbronn (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Mazda-Fahrer am Dienstagabend gegen 19 Uhr auf der Affentälestraße im Bereich des Freibades. Der Unbekannte beschädigte mit einem braunen Mazda einen ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen in Richtung Remsbach entlang der Straße geparkten schwarzen Audi A3 beim Rangieren. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher einfach davon. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten und meldete dies bei der Polizei. Die Polizei Schramberg sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07422 2701-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell